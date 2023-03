Lúcio diz não ‘gastar vela com morto’ ao tratar de Colbert no MDB

O presidente de honra do MDB, Lúcio Vieira Lima, disse ao Portal A TARDE que o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), terá o apoio da sigla e do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas negociações que envolvam o âmbito administrativo do município.

No entanto, no cenário político, o nome do MDB na Bahia afirmou que não pretende “gastar vela com morto”, após o gestor municipal ter direcionado críticas ao governo petista no estado.

O atrito entre Colbert e o MDB começou no último pleito ao Palácio de Ondina, quando o prefeito de Feira deu apoio ao ex-candidato ACM Neto (União Brasil). De lá para cá, o emedebista tem adotado uma postura combativa ao tratar de temas como a segurança pública no estado, fato que fez o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) considerar até a sua expulsão da sigla, caso 'precise'.

“Colbert não é candidato à reeleição [municipal], tem coisa nenhuma. Não vou ficar gastando vela com morto. E como no futebol, o MDB está ganhando [na política baiana]. Então, qual crise existiria [no partido]? As insatisfações pessoais estão lá em Feira [de Santana]. Eles [os críticos] perderam as eleições e não têm onde se encostar, aí fica todo mundo querendo um alambrado. Quem apoiou [Jerônimo Rodrigues] ganhou, quem não apoiou, perdeu. Só não podemos misturar a política partidária com ações que buscam prejudicar o cidadão”, disse Lúcio Vieira.

O presidente ainda garantiu que Colbert terá o apoio do MDB na esfera estadual e nacional, de Jerônimo Rodrigues e dos ministros do governo Lula (PT), caso precise de interferência com relação ao processo de administração de Feira de Santana. No entanto, pediu para o gestor estadual não tentar desviar o foco de problemas que são frutos de uma avaliada “má gestão”.

Ainda ao Portal A TARDE, Lúcio Vieira Lima ironizou o descontentamento de Colbert com o espaço dado pela sigla aos seus anseios, que estaria relacionado com um momento de maior isolamento político. Ele ainda pediu para o prefeito procurar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ter mais espaço na ala que batizou de ‘MDB da Resistência’.

“Não adianta cortar com o governo e querer os benefícios [políticos] por algo da gestão estadual. Se ele está dizendo que não presta, como quer algo do governo que não presta? Mas estamos atentos. Se ele precisar, o MDB vai ajudar. O povo está acima de Colbert, Jerônimo, Zé Ronaldo, acima de qualquer coisa. A eleição terminou com o voto na urna. E o povo escolheu, mas isso não significa que Jerônimo Rodrigues não seja o governador daqueles que não votaram nele. [...] O que não dá, na minha opinião, é não descer do palanque. O prefeito Colbert deveria tentar aproximação administrativa com o governo. Não falo politicamente, que isso nem o governo quer, mas o prefeito, através das secretarias, sabe as demandas da cidade. Mas ele prefere atacar, ao invés de pleitear coisas importantes para a população”, concluiu o presidente de honra do MDB.