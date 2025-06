Lula admite que fraudes no INSS mancharam imagem do governo

Lula - Foto: Evaristo Sá/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu, na manhã desta quinta-feira, 19, que o esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vem afetando negativamente a imagem de seu governo.

"Quando sai uma denúncia de corrupção no meio do meu governo, é normal que no primeiro momento as pessoas pensem que foi no governo Lula, porque foi nós que descobrimos. Cabe a gente então dizer alto e bom som, porque é que aconteceu aquela corrupção. Quem foi que fez aquilo? Quem é a quadrilha que estava por trás disso?", declarou, durante entrevista ao rapper Mano Brown no podcast “Mano a Mano”, gravado no último dia 15 e publicado nesta quinta.

Na conversa, Lula também ressaltou o argumento de que foi a gestão petista quem descobriu o esquema, mas que ele teria se iniciado no governo anterior.

"Quem descobriu foi a CGU [Controladoria-Geral da União], quem descobriu foi a Polícia Federal e ela descobriu no meu governo, porque no governo passado não tinha como descobrir, porque foram eles que criaram. E é isso que nós queremos provar com as investigações corretas", afirmou.

"Cabe a nós explicarmos para a sociedade os fatos como eles são. Se nós não estivéssemos no governo, certamente isso poderia não ser descoberto. Então, nós vamos descobrir independentemente de no primeiro momento a pessoa falar 'mas foi no governo do Lula', foi no governo do Lula que foi descoberto a maracutaia do governo Bolsonaro", completou.

Ressarcimento das vítimas

O presidente reforçou que vai "assumir a responsabilidade" e ressarcir as vítimas dos descontos associativos indevidos "o mais rápido possível".

"Nós suspendemos as entidades, suspendemos os descontos na folha. Estamos investigando estas pessoas. Essas pessoas certamente serão presas. Certamente as entidades que cometeram erros vão ter que perder o seu patrimônio. Vamos utilizar esse patrimônio para pagar os aposentados. Como a gente não pode esperar, nós vamos antecipar o pagamento dos aposentados. Nós vamos assumir a responsabilidade de pagar e vamos pagar o mais rápido possível", disse.

Fraude no INSS

Em abril deste ano, uma operação realizada pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) revelou que sindicatos e entidades associativas teriam cobrado indevidamente de aposentados e pensionistas cerca de R$ 6 bilhões entre 2019 e 2024.