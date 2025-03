Lula agenda missa no Alvorada pela saúde do papa Francisco

Aos 88 anos, esse é o maior período em que o papa esteve internado desde que chegou ao posto, em 2013 - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula agendou uma missa para esta quarta-feira, 26, para pedir pela melhora da saúde do papa Francisco, que enfrenta uma pneumonia dupla e está internado há 13 dias. A cerimônia religiosa acontecerá na capela Nossa Senhora da Conceição, que fica no Palácio da Alvorada, às 18h.

Aos 88 anos, esse é o maior período em que o papa esteve internado desde que chegou ao posto, em 2013. Em 2021, ele foi submetido a uma cirurgia eletiva no intestino e precisou ficar dez dias internado.

O último boletim médico divulgado pelo Vaticano considerou como estado crítico a condição de saúde do papa. Ele possui um quadro de estabilidade, sem novas crises respiratórias e exames de sangue estáveis.

"A complexidade do quadro clínico e o tempo necessário para que as terapias farmacológicas façam efeito obrigam a manter a prudência sobre o prognóstico", afirmou o boletim.

O estado de saúde do líder da Igreja Católica, hospitalizado desde 14 de fevereiro, piorou no sábado com "um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo", além de problemas hematológicos que exigiram "a administração de uma transfusão de sangue".