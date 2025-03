Em estado crítico, papa Francisco é diagnosticado com insuficiência renal

Papa sofre uma insuficiência renal leve, porém não apresentou outras crises respiratórias - Foto: Divulgação

O Vaticano divulgou um novo boletim médico neste domingo, 23, e nele consta que condição médica do papa Francisco segue "crítica". No entanto, ele não apresentou outras crises respiratórias. O pontífice de 88 anos está internado desde o dia 14 de fevereiro em Roma, Itália.

"O Padre continua vigilante e bem orientado. A complexidade do quadro clínico e a necessária espera pelas terapias farmacológicas para fornecer algum feedback exigem que o prognóstico permaneça reservado", diz o comunicado.

De acordo com o boletim, os exames de sangue do papa apresentaram uma insuficiência renal inicial e leve, que "está atualmente sob controle".

Após ter anunciado que o Papa passou por uma crise respiratória asmática prolongada desde a manhã do sábado, 22, o Vaticano informou que o líder teve uma "noite tranquila" no hospital onde está.

Confira o boletim médico na íntegra:

A condição do Santo Padre continua crítica; entretanto, desde a noite passada não houve crise respiratória.

Ele foi submetido a duas unidades de hematologia concentrada por transfusão, com benefícios e um retorno do valor da hemoglobina.

Sua plaquetopenia permaneceu estável; no entanto, alguns exames de sangue mostram insuficiência renal inicial leve, que está sob controle.

A terapia com oxigênio de alto fluxo por meio de cânulas nasais continua.

O Santo Padre continua vigilante e bem orientado.

A complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum retorno fazem com que o prognóstico permaneça reservado.

Durante a manhã, no apartamento instalado no 10º andar, ele participou da Santa Missa na companhia de quem cuida dele durante esses dias de hospitalização.