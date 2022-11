Lula chora ao falar sobre o combate à fome no Brasil

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chorou ao discursar sobre manter o compromisso que fez durante sua campanha: combater à fome no Brasil. A fala aconteceu na manhã desta quinta-feira, 10, durante uma reunião com políticos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, local onde fica a transição de governo (veja o vídeo abaixo).

“Se quando eu terminar este mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da vida”, disse Lula, pouco antes de não conseguir segurar a emoção e cair no choro.

Após ser aplaudido, o petista ainda ressaltou que não esperava que a fome voltasse a fazer parte do cotidiano brasileiro. “Desculpem, mas o fato é que eu jamais esperava que a fome voltasse a este país. Jamais. Quando deixei a Presidência da República, imaginava que nos dez anos seguintes este Brasil estaria igual à França, estaria igual à Inglaterra, teria evoluído do ponto de vista das conquistas sociais”, continuou.

De acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19, mais de 30 milhões de pessoas passam fome no Brasil.



Pouco depois, Lula repostou, em sua conta no Twitter, o vídeo que ele aparece chorando e escreveu: "A fome mexe com a minha alma porque eu sei o que é isso. E sei que nós vamos acabar com a fome no Brasil mais uma vez".

Além do combate à fome, o presidente tratou outros assuntos durante o evento.

null Reprodução