Lula chora em lançamento de programa para favela e relembra infância

Lula emocionado - Foto: Sérgio Lima | AFP

O presidente Lula (PT) chorou durante o lançamento do Programa Periferia Viva, que prevê a urbanização de favelas, nesta quinta-feira, 28, e relembrou a sua infância, quando morava em Pernambuco.

“No Brasil, tem gente que pode escolher a sua profissão. A pessoa escolhe ser jornalista, engenheiro, sociólogo, qualquer coisa. Mas tem outra parte da sociedade que fica com o que resta. Do mesmo jeito tem gente que escolhe onde morar, escolhe o bairro, a rua, e outros ficam com o que resta”, disse o presidente, durante discurso no Palácio do Planalto.

E completou: “Vocês não serão mais invisíveis. Nós estaremos enxergando vocês”.

O Periferia Viva é um programa de urbanização de favelas com foco em quatro eixos: Infraestrutura urbana; Equipamentos sociais; Fortalecimento social e comunitário; e Inovação, tecnologia e oportunidades. São mais de 30 políticas pactuadas entre ministérios, com a visão de um acréscimo de investimentos nas periferias.

A expectativa do governo federal com este novo projeto é que até 2026, todos os municípios que tenham favelas — e áreas de risco alto ou muito alto — sejam beneficiados com PMRRs financiados pelo Governo Federal, com investimento de R$ 63 milhões.