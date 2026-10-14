Lula comemora aprovação do fim da escala 6x1: "É o Brasil pronto para mais!"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nas redes sociais a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais. O texto passou pelo Senado Federal nesta quarta-feira, 14, em dois turnos, e segue para promulgação.

Em publicação, Lula destacou os impactos da mudança na rotina dos trabalhadores e associou a aprovação à ampliação do tempo destinado ao descanso e à convivência familiar.

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"É oficial: a escala 6x1 acabou! Hoje é dia de comemorar uma conquista histórica de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. O fim da 6x1 é mais do que uma mudança na jornada. É mais tempo para viver, descansar, estar com a família, acompanhar os filhos crescerem, cuidar de si e aproveitar a vida."

Na sequência, o presidente voltou a enfatizar a importância de garantir aos trabalhadores mais tempo além das obrigações profissionais.

"Quem trabalha tanto para construir o Brasil também merece ter tempo para viver. É uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras. É o Brasil pronto para mais!"

Aprovação no Senado

A votação foi concluída após cinco sessões de discussão. No segundo turno, a proposta recebeu 75 votos favoráveis e um contrário. A realização das duas etapas no mesmo dia foi possível após mais de 54 senadores assinarem um requerimento para adoção de calendário especial, que permitiu reduzir o intervalo previsto pelo regimento.

A discussão começou às 14h, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), incluiu a matéria na pauta do plenário. O governo federal vinha atuando desde a semana anterior para acelerar a tramitação, com o objetivo de fortalecer a agenda social na reta final da disputa presidencial entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A promulgação está prevista para a próxima terça-feira, 20, em sessão solene no Senado. A expectativa é de participação de Lula, Alcolumbre e lideranças da base aliada.