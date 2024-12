Lula discute projetos de integração com a Bolívia

Presidente Luis Arce, da Bolívia (à esquerda) e Lula (à direita) - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma reunião bilateral com o presidente Luis Arce, da Bolívia, na noite desta quinta-feira, 5 de dezembro, em Montevidéu, no Uruguai. Os dois líderes estão na capital uruguaia para as atividades da Cúpula do Mercosul, prevista para esta sexta, 6.



Na conversa, eles trataram de acordos de cooperação e projetos de integração entre os dois países. O presidente boliviano e o líder brasileiro exaltaram a possibilidade de contribuição do Brasil em obras de infraestrutura estratégicas para a Bolívia, em especial em áreas como a produção e distribuição de gás e de energia elétrica.

MERCOSUL

A 65ª Cúpula do Mercosul marca o encerramento da presidência pro tempore do Uruguai e a transferência para a Argentina. A Bolívia participa pela primeira vez como integrante pleno do bloco. Com a inclusão boliviana, o bloco abrange 73% do território da América do Sul e representa cerca de 65% da população e 70% do PIB da região. Durante o encontro, o Panamá será oficialmente integrado como Estado Associado, tornando-se o primeiro país da América Central a obter esse status.



ACORDO COM UNIÃO EUROPEIA

Uma das principais perspectivas desta cúpula é a apreciação do acordo entre Mercosul e União Europeia, previsto para esta sexta-feira e que vem sendo costurado há mais de duas décadas. Seria potencialmente o maior acordo comercial já concluído pelo MERCOSUL e consolidaria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo.