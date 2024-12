Rui admite ‘instabilidade’ entre governo e Congresso por emendas

Ministro da Casa Civil comentou relaçaõ entre governo e Congresso - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, admitiu que a relação do governo com o Congresso passa por uma "instabilidade" por conta da insatisfação de deputados e senadores com o ritmo da liberação de emendas parlamentares.

A declaração foi feita na noite de quinta-feira, 5, em coletiva de imprensa após participar de um evento do PT, em Brasília. O ex-governador da Bahia comentou a votação na Câmara, na noite desta quarta, 4, de dois pedidos de urgência para acelerar dois projetos enviados pelo governo para fazer cortes em despesas da União.

Os cortes são uma pauta prioritária do Palácio do Planalto, tidos como a principal iniciativa para diminuir o rombo fiscal e equilibrar as contas públicas. Apesar da importância dada aos projetos, o governo teve dificuldade em conseguir aprovar as urgências na Câmara.

"A votação reflete também uma instabilidade com a questão das emendas parlamentares, todos sabem disso, vocês sabem disso. Até então, as emendas estavam completamente bloqueadas, havia, e há uma insatisfação parlamentar pela não execução das emendas em função do bloqueio por decisão judicial", afirmou o ministro.