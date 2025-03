Lula diz que adotará medidas drásticas para conter alta dos alimentos

Presidente Lula diz que tentará encontrar uma ação benéfica para todos - Foto: Ricardo Stuckert | PR

As medidas do governo Lula (PT) para conter a alta dos alimentos não devem parar no imposto zero de nove produtos. Nesta sexta-feira, 7, o presidente Lula (PT) afirmou que buscará novas ações para diminuir os valores.

“Agora eu estou preocupado com os preços dos alimentos, estou muito preocupado. Ontem, foi feita uma reunião no palácio, com muitos ministros, muitos empresários. Já tomamos algumas medidas, mas eu quero encontrar um motivo para o preço do ovo. A galinha não tá cobrando caro para o ovo”, disse.

Na noite de quinta, 6, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou imposto zero para a importação destes produtos: óleo de girassol, azeite de oliva, carne, biscoito, café, sardinha, açúcar, milho e macarrão.

Durante agenda em Minas Gerais, o presidente se debruçou sobre a alta dos alimentos, citando o aumento do café e do ovo. Na oportunidade, o mandatário afirmou que a gestão procura uma solução que seja benéfica para todos.

“Eu quero que vocês saibam que preço do café está muito caro para o consumidor, o preço do ovo está muito caro, o preço do milho está caro e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada”, disse Lula.

“Mas, se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitude mais drástica, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro”, concluiu,