Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula diz ser difícil derrota em 2026: "Governo vai terminar muito bem"

Petista afirma ter confiança na reeleição em 2026 e reforça independência em relação a partidos políticos

Flávia Requião

Por Flávia Requião

07/10/2025 - 21:52 h
De acordo com o presidente, ele não vai "implorar" pelo apoio de nenhum partido na disputa pela reeleição no próximo ano
De acordo com o presidente, ele não vai "implorar" pelo apoio de nenhum partido na disputa pela reeleição no próximo ano -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ser "muito difícil alguém derrotar" seu governo nas eleições de 2026. A declaração foi feita em entrevista exibida nesta terça-feira, 7, pela TV Mirante, afiliada da Rede Globo no Maranhão, durante agenda realizada pelo petista na tarde de segunda-feira.

"Se a gente brincar em serviço, a gente termina dando para os adversários a chance de ganhar que eles não têm hoje. É muito difícil alguém ganhar as eleições de nós em 2026", declarou o petista.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Em ato da anistia, Michelle defende Israel: "Não vamos desistir"
Wagner defende fim do Hamas: "Tem que ser exterminado"
Senado escolhe relator do projeto que amplia isenção do Imposto de Renda

"O governo vai terminar muito bem. O Brasil está vivendo um momento excepcional", acrescentou o chefe do Executivo.

De acordo com o presidente, ele não vai "implorar" pelo apoio de nenhum partido na disputa pela reeleição no próximo an, um sinal para legendas como União Brasil e PP (Progressistas) que, apesar de comandarem ministérios, desembarcaram do governo Lula.

"Quando chegar a época das eleições, cada um vai para o canto que quiser. Eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo. Vai estar comigo quem quiser estar comigo", disse o presidente.

Em seguida, Lula desejou sorte a quem "quiser ir para o outro lado". "Eu não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado, não. Vai ficar comigo quem quiser e quem quiser ir para o outro lado que vá e que tenha sorte, porque acho que nós temos certeza de uma coisa: a extrema direita não voltará a governar esse país", reiterou o mandatário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Lula reeleição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
De acordo com o presidente, ele não vai "implorar" pelo apoio de nenhum partido na disputa pela reeleição no próximo ano
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

De acordo com o presidente, ele não vai "implorar" pelo apoio de nenhum partido na disputa pela reeleição no próximo ano
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

De acordo com o presidente, ele não vai "implorar" pelo apoio de nenhum partido na disputa pela reeleição no próximo ano
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

De acordo com o presidente, ele não vai "implorar" pelo apoio de nenhum partido na disputa pela reeleição no próximo ano
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x