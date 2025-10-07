Lula diz ser difícil derrota em 2026: "Governo vai terminar muito bem"

De acordo com o presidente, ele não vai "implorar" pelo apoio de nenhum partido na disputa pela reeleição no próximo ano - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ser "muito difícil alguém derrotar" seu governo nas eleições de 2026. A declaração foi feita em entrevista exibida nesta terça-feira, 7, pela TV Mirante, afiliada da Rede Globo no Maranhão, durante agenda realizada pelo petista na tarde de segunda-feira.

"Se a gente brincar em serviço, a gente termina dando para os adversários a chance de ganhar que eles não têm hoje. É muito difícil alguém ganhar as eleições de nós em 2026", declarou o petista.

"O governo vai terminar muito bem. O Brasil está vivendo um momento excepcional", acrescentou o chefe do Executivo.

De acordo com o presidente, ele não vai "implorar" pelo apoio de nenhum partido na disputa pela reeleição no próximo an, um sinal para legendas como União Brasil e PP (Progressistas) que, apesar de comandarem ministérios, desembarcaram do governo Lula.

"Quando chegar a época das eleições, cada um vai para o canto que quiser. Eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo. Vai estar comigo quem quiser estar comigo", disse o presidente.

Em seguida, Lula desejou sorte a quem "quiser ir para o outro lado". "Eu não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado, não. Vai ficar comigo quem quiser e quem quiser ir para o outro lado que vá e que tenha sorte, porque acho que nós temos certeza de uma coisa: a extrema direita não voltará a governar esse país", reiterou o mandatário.