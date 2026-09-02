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MEIO AMBIENTE

Lula e Janja recebem ator Leonardo DiCaprio em Brasília; saiba motivo da reunião

Ator norte-americano foi alvo de críticas de Jair Bolsonaro

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Presidente Lula e primeira-dama Janja
Presidente Lula e primeira-dama Janja - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva recebem, nesta quarta-feira, 2, o ator e ambientalista Leonardo DiCaprio no Palácio do Planalto. O encontro está previsto para as 12h30, conforme as agendas oficiais do presidente e da primeira-dama.

Segundo a agenda de Janja, DiCaprio estará acompanhado de representantes da Re:wild, organização ambiental sem fins lucrativos criada em 2021 com a participação do ator. A entidade atua em projetos voltados à restauração de ecossistemas e à proteção de espécies ameaçadas de extinção.

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Agenda de Janja desta quarta-feira, 2, registra encontro com Leonardo di Caprio
Agenda de Janja desta quarta-feira, 2, registra encontro com Leonardo di Caprio - Foto: Reprodução

A organização também desenvolve ações em parceria com comunidades indígenas, governos e cientistas para a conservação e recuperação de áreas naturais. O encontro ocorre em meio à atuação do governo brasileiro em pautas relacionadas à preservação ambiental e à Amazônia.

Ator norte-americano Leonardo DiCaprio
Ator norte-americano Leonardo DiCaprio - Foto: Angela Weiss/AFP

Bolsonaro foi crítico de ator norte-americano

A relação de Leonardo DiCaprio com o debate ambiental brasileiro ganhou repercussão em 2019, quando o então presidente Jair Bolsonaro (PL) fez críticas ao ator e o acusou, sem apresentar provas, de financiar queimadas na Amazônia.

Na ocasião, Bolsonaro também mencionou a organização WWF ao comentar suspeitas sobre a atuação de organizações não governamentais no país. As declarações ocorreram após a prisão de quatro brigadistas em Alter do Chão, no Pará, investigados por suspeita de envolvimento em incêndios na região.

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As prisões foram questionadas por entidades ambientalistas. O Ministério Público do Pará afirmou, posteriormente, que não havia indícios do envolvimento dos brigadistas e passou a investigar a possibilidade de participação de grileiros nos incêndios. Os quatro foram soltos por determinação da Justiça.

O episódio teve repercussão internacional. Veículos de imprensa estrangeiros destacaram as declarações de Bolsonaro e a ausência de provas apresentadas para sustentar a acusação contra DiCaprio.

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Lula meio ambiente Política

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