Lula é proibido de usar viagra por dois meses; saiba motivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 79 anos, está proibido por 60 dias de tomar Viagra ou qualquer outro medicamento com efeito vasodilatador. Além disso, ele também não poderá realizar atividades físicas durante esse período. A medida é necessária para garantir a recuperação da hemorragia intracraniana sofrida no início de dezembro.

De acordo com o site Poder360, o petista teria revelado a amigos e ministros que utilizava Viagra com frequência até sofrer uma queda em um dos banheiros do Palácio da Alvorada, onde bateu a parte de trás da cabeça.

No dia 12 de dezembro, Lula passou por um procedimento médico para prevenir um novo sangramento na região afetada. O incidente ocorreu logo após o presidente retornar de São Paulo, onde havia participado de atividades de campanha ao lado do deputado federal Guilherme Boulos.