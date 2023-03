Lula encaminha ao Senado nomes de novos chefes da Abin e Anac

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ao Senado Federal as indicações do ex-diretor-geral da Polícia Federal Luiz Fernando Correa para ser o novo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e de Tiago Sousa Pereira para ser o novo diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Luiz Fernando Correa foi diretor-geral da PF no segundo mandato de Lula e no início da gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, atuando entre setembro de 2007 a janeiro de 2011. Antes disso, de novembro de 2003 a setembro de 2007, foi secretário Nacional de Segurança Pública do governo Lula.

De acordo com o jornal O Globo, a indicação desagradou parte do corpo técnico da Abin, que trabalhava para que o comando do órgão saísse das mãos de membros da Polícia Federal e voltasse a ficar sob a chefia um funcionário de carreira da agência.

Já na Anac, Tiago Sousa Pereira foi indicado para ocupar o cargo de diretor-presidente no lugar de Juliano Alcântara Noman, que renunciou o posto nesta sexta-feira e assumirá a Secretaria de Aviação Civil no Ministério de Portos e Aeroportos.

As indicações de Lula serão apreciados pelo Senado.