Lula expõe recusas de Tarcísio para participar de agendas; confira

Presidente diz que governador tem rejeitado convites - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 4, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem recusado convites do Planalto para agendas do governo federal no estado.

A fala de Lula ocorreu durante a entrega de ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no município de Salto, interior de São Paulo. O petista já havia feito críticas pela ausência de Tarcísio em outro evento, no começo da semana.

"Ele não vem em nenhum lugar que eu convido", disse Lula, que revelou ainda ter convidado o governador bolsonarista para a entrega do BRT de Campinas.

"É uma obra com investimento da Caixa e do BNDES. Ele está convidado para vir, mas ele não vem. Ele não vem porque ele diz: 'O dinheiro vem do BNDES, não do Lula. Eu tomei emprestado e vou pagar'. O que ele tem que saber é que o BNDES no meu governo empresta dinheiro para governadores", afirmou o presidente.