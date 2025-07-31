POLÍTICA
Lula fará pronunciamento em defesa de Moraes e do STF na TV aberta
Presidente reagirá às sanções de Trump contra ministro via Lei Magnitsky; data ainda não foi definida
Por Da Redação
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá fazer um pronunciamento ofical na cadeia nacional de rádio e TV para defender o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o órgão máximo do Poder Judiciário.
De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metropoles, a decisão foi tomada após o presidente norte-americano Donald Trump sancionar Moraes com a Lei Magnistky, o que teria deixado Lula "indignado" e com a sensação de que o tribunal precisa ser defendido.
Lula já se pronunciou neste mês de julho, quando utilizou a rede pública para falar sobre o Tarifaço, medida de Trump que impôs sanções econômicas ao Brasil como a taxação em 50% dos produtos brasileiros. Ainda não se sabe quando o novo pronunciamento será veiculado.
Em vigor desde dezembro de 2012, a Lei Magnitsky ermite que estrangeiros que tenham cometido violações consideradas graves contra os direitos humanos, assim como crimes de corrupção, sejam punidos com sanções econômicas.
As sanções previstas pela Lei Magnitsky podem incluir:
- Proibição de entrada nos EUA: O indivíduo sancionado é impedido de ingressar no território americano, e qualquer visto existente é revogado.
- Bloqueio de bens e propriedades: Ativos e propriedades do sancionado localizados nos Estados Unidos são congelados.
- Proibição de transações financeiras e prestação de serviços: Empresas e cidadãos americanos, assim como entidades que operam sob leis americanas ou mantêm relações econômicas com os EUA (incluindo instituições financeiras e plataformas de tecnologia), são proibidos de fazer negócios ou disponibilizar fundos/recursos econômicos ao alvo da sanção. Isso pode afetar o acesso a serviços bancários, cartões de crédito (como Visa e Mastercard, por serem empresas americanas) e até plataformas digitais (como Gmail, Google Drive, YouTube).
