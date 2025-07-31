Lula fará pronunciamento em defesa de Moraes e do STF na TV aberta

Presidente Lula ao lado do ministro Alexandre de Moraes - Foto: Divulgação / TSE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá fazer um pronunciamento ofical na cadeia nacional de rádio e TV para defender o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o órgão máximo do Poder Judiciário.

De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metropoles, a decisão foi tomada após o presidente norte-americano Donald Trump sancionar Moraes com a Lei Magnistky, o que teria deixado Lula "indignado" e com a sensação de que o tribunal precisa ser defendido.

Lula já se pronunciou neste mês de julho, quando utilizou a rede pública para falar sobre o Tarifaço, medida de Trump que impôs sanções econômicas ao Brasil como a taxação em 50% dos produtos brasileiros. Ainda não se sabe quando o novo pronunciamento será veiculado.

Em vigor desde dezembro de 2012, a Lei Magnitsky ermite que estrangeiros que tenham cometido violações consideradas graves contra os direitos humanos, assim como crimes de corrupção, sejam punidos com sanções econômicas.

As sanções previstas pela Lei Magnitsky podem incluir: