Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula fará pronunciamento em defesa de Moraes e do STF na TV aberta

Presidente reagirá às sanções de Trump contra ministro via Lei Magnitsky; data ainda não foi definida

Por Da Redação

31/07/2025 - 17:32 h
Presidente Lula ao lado do ministro Alexandre de Moraes
Presidente Lula ao lado do ministro Alexandre de Moraes -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá fazer um pronunciamento ofical na cadeia nacional de rádio e TV para defender o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o órgão máximo do Poder Judiciário.

De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metropoles, a decisão foi tomada após o presidente norte-americano Donald Trump sancionar Moraes com a Lei Magnistky, o que teria deixado Lula "indignado" e com a sensação de que o tribunal precisa ser defendido.

Lula já se pronunciou neste mês de julho, quando utilizou a rede pública para falar sobre o Tarifaço, medida de Trump que impôs sanções econômicas ao Brasil como a taxação em 50% dos produtos brasileiros. Ainda não se sabe quando o novo pronunciamento será veiculado.

Em vigor desde dezembro de 2012, a Lei Magnitsky ermite que estrangeiros que tenham cometido violações consideradas graves contra os direitos humanos, assim como crimes de corrupção, sejam punidos com sanções econômicas.

As sanções previstas pela Lei Magnitsky podem incluir:

  • Proibição de entrada nos EUA: O indivíduo sancionado é impedido de ingressar no território americano, e qualquer visto existente é revogado.
  • Bloqueio de bens e propriedades: Ativos e propriedades do sancionado localizados nos Estados Unidos são congelados.
  • Proibição de transações financeiras e prestação de serviços: Empresas e cidadãos americanos, assim como entidades que operam sob leis americanas ou mantêm relações econômicas com os EUA (incluindo instituições financeiras e plataformas de tecnologia), são proibidos de fazer negócios ou disponibilizar fundos/recursos econômicos ao alvo da sanção. Isso pode afetar o acesso a serviços bancários, cartões de crédito (como Visa e Mastercard, por serem empresas americanas) e até plataformas digitais (como Gmail, Google Drive, YouTube).

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes cadeia nacional Donald Trump Igor Gadelha indignado presidente Lei Magnitsky Lula pronunciamento Metrópoles. STF defesa tribunal defesa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula ao lado do ministro Alexandre de Moraes
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Presidente Lula ao lado do ministro Alexandre de Moraes
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Presidente Lula ao lado do ministro Alexandre de Moraes
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Presidente Lula ao lado do ministro Alexandre de Moraes
Play

Bolsonaro vai a culto evangélico e tenta esconder tornozeleira; veja

x