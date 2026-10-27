Lula faz 81 anos dois dias após vencer eleição presidencial

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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira, 27, dois dias após vencer o segundo turno e conquistar o quarto mandato no Palácio do Planalto.

Ao assumir o próximo governo, em janeiro de 2027, o petista ampliará o próprio recorde como o presidente mais velho a tomar posse no Brasil.

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A data marca também os 24 anos da primeira vitória presidencial de Lula. Em 27 de outubro de 2002, o petista derrotou José Serra (PSDB) no segundo turno e foi eleito no dia em que completou 57 anos.

Lula comemora eleição ao Planalto, em 27 de outubro de 2002 - Foto: Vanderlei Almeida/AFP

Na eleição de domingo, 25, Lula recebeu 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos, contra 59.826.041 votos (48,21%) do senador Flávio Bolsonaro (PL).

A diferença foi de 4.430.191 votos, segundo a apuração concluída pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com o resultado, Lula superou a própria marca de votação. Em 2022, havia recebido 60.345.999 votos ao derrotar Jair Bolsonaro (PL).

Recordes de idade e votação

Lula já havia estabelecido o recorde de idade na posse ao iniciar o terceiro mandato, em janeiro de 2023, aos 77 anos.

Lula assume pela 3ª vez a Presidência da República - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Em 2024, tornou-se também a pessoa mais velha a exercer a Presidência, ultrapassando Michel Temer (MDB), que deixou o cargo aos 78 anos.

No ano seguinte, foi o primeiro presidente brasileiro a completar 80 anos durante o exercício do mandato.

Do movimento sindical ao quarto mandato

Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, em Garanhuns (PE), filho de lavradores, e mudou-se com a família para São Paulo em 1952.

Torneiro mecânico, assumiu aos 30 anos a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema e liderou greves contra a ditadura no fim dos anos 1970.

Em 1980, participou da fundação do PT. Depois de perder a disputa pelo governo de São Paulo em 1982, foi eleito deputado federal constituinte em 1986.

Concorreu à Presidência em 1989, 1994 e 1998, mas foi derrotado por Fernando Collor e, duas vezes, por Fernando Henrique Cardoso, até vencer a eleição de 2002.

Reeleito em 2006, Lula apoiou a eleição de Dilma Rousseff, sua sucessora, em 2010, e a reeleição dela em 2014.

Posse de Dilma Rousseff - Foto: Orlando Brito / Divulgação

Em 2018, foi preso no âmbito da Operação Lava Jato, passou 580 dias detido e teve a candidatura à Presidência barrada pela Justiça Eleitoral.

Lula deixou a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), para se entregar à Polícia Federal - Foto: Thiago Bernardes/ O Globo

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações de Lula.

No ano seguinte, o petista derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno e se tornou o primeiro presidente brasileiro eleito para um terceiro mandato.

Com a vitória de 2026, alcançou a marca de quatro eleições presidenciais vencidas.