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ANIVERSÁRIO

Lula faz 81 anos dois dias após vencer eleição presidencial

Em 2027, petista baterá recorde de mais velho a tomar posse no Brasil

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 81 anos nesta terça-feira, 27, dois dias após vencer o segundo turno e conquistar o quarto mandato no Palácio do Planalto.

Ao assumir o próximo governo, em janeiro de 2027, o petista ampliará o próprio recorde como o presidente mais velho a tomar posse no Brasil.

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A data marca também os 24 anos da primeira vitória presidencial de Lula. Em 27 de outubro de 2002, o petista derrotou José Serra (PSDB) no segundo turno e foi eleito no dia em que completou 57 anos.

Lula comemora eleição ao Planalto, em 27 de outubro de 2002
Lula comemora eleição ao Planalto, em 27 de outubro de 2002 - Foto: Vanderlei Almeida/AFP

Na eleição de domingo, 25, Lula recebeu 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos, contra 59.826.041 votos (48,21%) do senador Flávio Bolsonaro (PL).

A diferença foi de 4.430.191 votos, segundo a apuração concluída pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com o resultado, Lula superou a própria marca de votação. Em 2022, havia recebido 60.345.999 votos ao derrotar Jair Bolsonaro (PL).

Recordes de idade e votação

Lula já havia estabelecido o recorde de idade na posse ao iniciar o terceiro mandato, em janeiro de 2023, aos 77 anos.

Lula assume pela 3ª vez a Presidência da República
Lula assume pela 3ª vez a Presidência da República - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Em 2024, tornou-se também a pessoa mais velha a exercer a Presidência, ultrapassando Michel Temer (MDB), que deixou o cargo aos 78 anos.

No ano seguinte, foi o primeiro presidente brasileiro a completar 80 anos durante o exercício do mandato.

Do movimento sindical ao quarto mandato

Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, em Garanhuns (PE), filho de lavradores, e mudou-se com a família para São Paulo em 1952.

Torneiro mecânico, assumiu aos 30 anos a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema e liderou greves contra a ditadura no fim dos anos 1970.

Em 1980, participou da fundação do PT. Depois de perder a disputa pelo governo de São Paulo em 1982, foi eleito deputado federal constituinte em 1986.

Concorreu à Presidência em 1989, 1994 e 1998, mas foi derrotado por Fernando Collor e, duas vezes, por Fernando Henrique Cardoso, até vencer a eleição de 2002.

Reeleito em 2006, Lula apoiou a eleição de Dilma Rousseff, sua sucessora, em 2010, e a reeleição dela em 2014.

Posse de Dilma Rousseff
Posse de Dilma Rousseff - Foto: Orlando Brito / Divulgação

Em 2018, foi preso no âmbito da Operação Lava Jato, passou 580 dias detido e teve a candidatura à Presidência barrada pela Justiça Eleitoral.

Lula deixou a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), para se entregar à Polícia Federal
Lula deixou a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), para se entregar à Polícia Federal - Foto: Thiago Bernardes/ O Globo

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações de Lula.

No ano seguinte, o petista derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno e se tornou o primeiro presidente brasileiro eleito para um terceiro mandato.

Com a vitória de 2026, alcançou a marca de quatro eleições presidenciais vencidas.

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