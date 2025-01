Lula lamenta morte de Léo Batista: “Ícone do jornalismo”

Lula lamentou morte de Léo Batista - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para lamentar a morte do jornalista Léo Batista, que faleceu neste domingo, 19, aos 92 anos. Em uma postagem no X (antigo Twitter), o mandatário lembrou da trajetória do veterano, que teve uma carreira de mais de 70 anos dedicada à comunicação.

“Nos despedimos hoje de Léo Batista, ícone do jornalismo brasileiro, a voz marcante da televisão brasileira, aos 92 anos. O seu talento para a narração foi descoberto cedo, nas rádios do interior de São Paulo, quando ainda era adolescente. Por mais de sete décadas, Léo Batista cativou a atenção dos brasileiros em históricas narrações esportivas em Copas do Mundo, Olimpíadas e na Fórmula 1”, escreveu o presidente.

Quem também se pronunciou foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na mesma plataforma. “Hoje, o Brasil se despede de uma das maiores vozes do jornalismo esportivo: Léo Batista. Com uma carreira brilhante de mais de 70 anos, ele narrou momentos inesquecíveis do futebol brasileiro. Meus sentimentos aos amigos, familiares e fãs”, publicou.

Já o senador Fabiano Contarato (PT-ES) disse que “recebeu com tristeza” a notícia da morte do jornalista. “Recebo com tristeza a notícia de falecimento do jornalista Léo Batista, ícone do jornalismo esportivo brasileiro. Sua dedicação, talento e voz inconfundível marcaram gerações e deixaram um legado inesquecível”, afirmou.

“Como era bom ouvir a narração dele nos "gols do Fantástico”, lembrou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

Léo Batista foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde 6 de janeiro. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva.