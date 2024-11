Lula lamenta morte do cantor Agnaldo Rayol

Agnaldo Rayol morreu nesta segunda-feira, 4 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O presidente Lula (PT) usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 4, para lamentar a morte do cantor Agnaldo Rayol. O artista morreu após sofrer uma queda em casa nesta madrugada, e foi levado ao hospital Santana, na Zona Norte de São Paulo.

“Agnaldo Rayol, cantor que encantou e embalou o romance e o baile de gerações, nos deixou aos 86 anos. Agnaldo marcou a música e a televisão, destacando-se também como apresentador e ator”, iniciou Lula.

Em nota, o petista ainda se solidarizou com os familiares, amigos e admiradores do artista. “Popularizou canções italianas como Mia Gioconda e Tormento D’Amore e emocionou inúmeras vezes os brasileiros com sua interpretação de ‘Ave Maria'. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores de Agnaldo Rayol”, disse.

Em nota, a assessoria de Royal confirmou o óbito. “Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs”, diz um trecho da nota.

No comunicado, a família de Rayol agradece o carinho dos fãs e afirma que informações sobre o velório serão divulgados em breve. “A família agradece as manifestações de carinho e apoio”, completa o comunicado.