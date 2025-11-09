Menu
Lula manda indireta a Trump e condena uso da força militar

Presidente participa da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE)

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/11/2025 - 16:06 h | Atualizada em 10/11/2025 - 6:47
O pronunciamento foi interpretado como um recado ao ex-presidente norte-americano Donald Trump
Em discurso durante a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE), realizada neste domingo, 9, em Santa Marta, na Colômbia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma indireta aos Estados Unidos ao condenar “intervenções ilegais” com uso da força militar na América Latina e no Caribe.

“A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional”, afirmou o presidente.

O pronunciamento foi interpretado como um recado ao ex-presidente norte-americano Donald Trump, após ações militares no Mar do Caribe e no Pacífico sob o argumento de combate ao tráfico de drogas, justificativa também usada para pressionar o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela.

O presidente ainda lamentou a falta de integração regional e a ausência de líderes na cúpula. “Voltamos a ser uma região balcanizada e dividida, mais voltada para fora do que para si própria. A intolerância ganha força e vem impedindo que diferentes pontos de vista possam se sentar à mesma mesa. Projetos pessoais de apego ao poder muitas vezes solapam a democracia”, disse.

