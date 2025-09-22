Lula na ONU acompanha tensão com EUA sobre sanções

Lula - Foto: Ricardo Stuckert

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem a atenção voltada para os Estados Unidos nesta semana. O petista desembarcou no país no domingo, 21, para participar da abertura da 80ª Sessão da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), onde deve discursar sobre temas globais e diplomáticos.

Mesmo durante o debate geral da ONU, o presidente Lula também acompanhou de perto os movimentos da Casa Branca. Na última semana, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA devem anunciar novas medidas econômicas contra o Brasil, motivadas pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O chefe da diplomacia do governo de Donald Trump (Partido Republicano), Marco Rubio, já reforçou as acusações de irregularidades do STF (Supremo Tribunal Federal) no processo contra Bolsonaro, direcionando críticas especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, que já sofreu sanções por parte dos Estados Unidos.

“Haverá uma resposta dos EUA a isso. Teremos alguns anúncios provavelmente na próxima semana sobre as medidas adicionais que pretendemos tomar. Mas o julgamento é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tem tentado atingir empresas americanas e até mesmo pessoas que operam fora dos Estados Unidos”, declarou Marco Rubio em entrevista à Fox News.

O presidente dos EUA discursará logo após Lula. O Brasil sempre abre as discussões e os Estados Unidos, país-sede das Nações Unidas, vêm em seguida. A presença de Lula e Trump e de Rubio e do chanceler Mauro Vieira em Nova York pode ser uma tentativa de amenizar o clima e evitar que o Brasil ou integrantes do governo e do STF sejam alvos de novas sanções.

Até o momento, nem a Casa Branca e nem o Planalto anunciaram reuniões bilaterais às margens da Assembleia da ONU. Trump disse a jornalistas na 6ª feira, 19, que terá “diversos” encontros com líderes de outros países em Nova York, mas não mencionou nomes.

Compromissos de Lula em Nova York

O presidente Lula terá uma agenda voltada às pautas de política externa durante sua viagem a Nova York, que se estende até quinta-feira, 25.

Agenda do presidente

Segunda-feira (dia 22): participa da 2ª sessão da conferência de alto nível da ONU sobre a Palestina, defendendo a solução de dois Estados com Israel;

Terça-feira (dia 23): discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU e se reúne com o secretário-geral da ONU, António Guterres;

Quarta-feira (dia 24): encontra o presidente do Chile, Gabriel Boric, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez; participa da abertura da Semana do Clima de Nova York; preside a Cúpula Virtual sobre Ambição Climática;

Quinta-feira (dia 25): retorno ao Brasil.