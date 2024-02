Lula oficializa nomeação e Lewandowski assume em 1º de fevereiro | A TARDE

O ministro Ricardo Lewandowski foi nomeado nesta segunda-feira, 22, no Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP), no Diário Oficial da União (DOU). O magistrado deve assumir a pasta no dia 1º de fevereiro.

No dia 11 de janeiro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou Lewandowski como ministro da Justiça. O magistrado vai substituir Flávio Dino, que por sua vez, ocupará o lugar de Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Dino assumirá uma cadeira no STF em 22 de fevereiro.