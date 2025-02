Lula participa de encontro com novos prefeitos nesta terça

Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Sérgio Lima/ AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará nesta terça-feira, 11, da solenidade de abertura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, a partir das 9h.

O evento reúne prefeitos, prefeitas, gestores e gestoras municipais de todo o país, com o objetivo de aproximar as prefeituras dos programas do Governo Federal e fortalecer o pacto federativo.

Com o tema "A cidade que queremos está em nossas mãos", o encontro, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, busca incentivar a cooperação entre os municípios e o Governo Federal, estimulando a implementação de políticas públicas inovadoras, inclusivas e sustentáveis.

Nos três dias, prefeitos e prefeitas, vices, vereadores e vereadoras, secretários e secretárias, técnicos(as) e gestores(as) terão a oportunidade de ampliar parcerias e investimentos federais nos municípios e de se capacitarem em programas e ações para a captação de recursos.

Serão diversos painéis em torno dos temas de desenvolvimento social, sustentabilidade e inovação e cidades inteligentes.