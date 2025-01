Lula quer fazer evento em memória dos atos de 8 de Janeiro

Ainda não há detalhes de como será o evento - Foto: © Paulo Pinto | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer realizar um evento, em 2025, em memória dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, onde as sedes dos Três Poderes da República foram invadidas e depredadas.

De acordo com o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, a ideia foi ventilada durante almoço com os ministros do alto escalão da sua gestão que aconteceu na sexta-feira, 20, no Palácio do Alvorada. Porém, não foram informados detalhes de como será este evento que deve acontecer no Palácio do Planalto.

Em 2023, Lula realizou um evento em memória ao aniversário de um ano do 8 de Janeiro. O ato aconteceu no Congresso Nacional