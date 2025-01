Lula sinaliza apoio a Hugo Motta e busca melhorar relação com a Câmara

Presidente Lula - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem dado sinal de maior aproximação com a Câmara dos Deputados, em meio a impasse entre a Casa Legislativa e o Supremo Tribunal Federal (STF) em torno da execução de emendas parlamentares, conforma apuração do Blog da Tainá Falcão, da CNN.

Em relação ao candidato favorito à sucessão de Arthur Lira (PP-AL),o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), o petista fez questão de deixar recados que indicam a disposição de compor e o receio de entrar em confronto com a Câmara no próximo biênio.

Segundo relatos, Lula disse querer “a melhor relação possível” com o próximo presidente da Câmara. Sobre Motta, ele reforçou que apoiará o candidato escolhido pela Câmara — ele já havia assumido antes esse compromisso, quando outros deputados disputavam o posto.

O presidente afirmou ainda que é ele que “precisa” do presidente da Câmara, não o contrário. Além disso, se colocou à disposição de conversas sobre o cenário político na Paraíba e as eleições em 2026.

No Palácio do Planalto, a avaliação é de que, mesmo sem uma decisão formal dos partidos, Republicanos e União Brasil, respectivamente as legendas dos prováveis próximos presidentes da Câmara (Motta) e do Senado (Davi Alcolumbre), devem subir no palanque de Lula.

Nos bastidores, em meio ao impasse sobre as emendas, Lula teria dito que o governo ajudaria a resolver o embate.

Já para auxiliares, o presidente quis dizer que o governo atuará para reduzir os conflitos que contrapõe os Poderes, no entanto, não agirá com práticas.

Em resposta de esclarecimento ao Supremo, a Câmara cobrou o governo e o Senado sobre a interpretação dada à destinação das emendas de Comissão.

A pedido de Lula, no entanto, a ordem é silenciar sobre a menção ao governo. A Advocacia-Geral da União não deverá recorrer da decisão de Dino, que neste domingo,29, desbloqueou, parcialmente, os recursos.