Macron liga para Lula e elogia posicionamento sobre Venezuela

Macron e Lula mantêm boa relação institucional - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente da França, Emmanuel Macron, realizou um telefonema para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira, 5, e elogiou o chefe de Estado brasileiro por sua posição acerca da crise na Venezuela.

Macron exaltou o estímulo feito pelo governo brasileiro ao diálogo entre o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a oposição. A nota conjunta de Brasil, Colômbia e México também foi elogiada pelo francês.

Em viagem nesta segunda ao Chile, onde se encontrará com o presidente Gabriel Boric, Lula respondeu que está em “busca de uma solução pacífica entre as partes e que respeite a soberania do povo venezuelano”.

Olimpíadas

Emmanuel Macron também aproveitou para agradecer a Lula pela presença da primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

Em resposta, Lula agradeceu o carinho de Macron e de sua esposa na recepção à delegação brasileira na capital francesa.