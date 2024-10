Mãe de Yuri Silva detona Anielle após demissão: "Medo da competência"

Anielle Franco é ministra da Igualdade Racial - Foto: Rovena Rosa | Agência Brasil

Ainda repercute a demissão de Yuri Silva do cargo de secretário do Sistema Nacional da Promoção da Igualdade (Sinapir). Nas redes sociais, a mãe do ativista e agora ex-secretário, Anna Neri, desabafou em um longo texto.

Leia mais

>> Yuri Silva se manifesta sobre demissão nas redes sociais

>> Anielle Franco demite Yuri Silva, secretário de Igualdade Racial

>> Yuri Silva foi demitido sete dias após morte da avó; saiba detalhes

O texto foi em um comentário de uma publicação sobre a demissão, que teria ocorrido por telefone, segundo apuração do Grupo A TARDE. Para Anna, a saída dele se deu por "medo da competência, brilho e carisma verdadeiro" de Yuri. Ela ainda reclamou da possível ligação dele com o ex-ministro Silvio Almeida, que deixou o governo sob acusação de assédio (Anielle seria uma das vítimas), como motivo para a sua saída.

"Yuri não assediou ela junto com o ex-ministro Silvio Almeida. Pelo contrário, desde que assumiu o cargo no ministério, Yuri tem dado a vida para ajudá-la", escreveu em parte do texto.

"Na verdade, Anielle Franco tem medo da competência, brilho e carisma verdadeiro do Yuri, pois sabe que se ele ganhar experiência e raiz, será futuramente um grande líder político, sem apadrinhamento", escreveu em outra parte do texto.

| Foto: Reprodução

Repercussão negativa

A postura de Anielle desagradou grupos ligados ao movimento negro, que acusam a ministra de tentar 'cortar' Yuri por 'medo da ascensão dele dentro da pasta, de acordo com apuração feita pelo Portal A TARDE. Uma das fontes, em anonimato, afirmou: "Ela não tem bagagem, é isso".

A condução do Ministério da Igualdade Racial por Anielle Franco também tem sido alvo de críticas. Segundo uma outra fonte, o movimento negro considera o trabalho dela "pífio" e "vazio". Alguns núcleos não descartam pressionar a saída da ministra em um futuro não distante.