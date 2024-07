Malafaia defende PL do Aborto ataca Lula: "Narrativa vagabunda"

Pastor defende projeto que equipara aborto ao homicídio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), defendeu publicamente, nesta quarta-feira, 19, o Projeto de Lei que prevê a equiparação do aborto após de 22 semanas de gestação, mesmo em casos de estupro, ao crime de homicídio, com pena que pode chegar a 20 anos.

Em coletiva de imprensa na Câmara dos Deputados, Silas ainda fez ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), citando ainda a primeira-dama Janja da Silva. O pastor afirmou que o posicionamento do chefe do Planalto e de sua companheira é uma "narrativa vagabunda".

“Cala a boca, Janja! Vocês não têm moral! Lula é um estúpido que está falando. E tem o ditador Alexandre de Moraes. É uma falácia e narrativa vagabunda e bandida", disparou Malafaia, que continuou.

“Quem é que trouxe o questionamento de uma mulher não pode abortar a partir dos cinco meses? Foi pastor? Por algum acaso foi religioso? [Foi o] Conselho Federal de Medicina que baixou uma norma", completou o pastor.

Autor do projeto, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) é ligado a Silas Malafaia e faz parte da bancada evangélica. Após a repercussão do texto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), anunciou a criação de uma comissão para estudar o tema.