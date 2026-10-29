Mapa eleitoral de Salvador revela avanço de Lula e diferença na votação de Flávio e Jair

A votação de Salvador no segundo turno das eleições presidenciais de 2026 consolidou um cenário favorável a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital baiana. O presidente ampliou sua participação nos votos válidos em todas as zonas eleitorais da cidade na comparação com o primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro (PL), apoiado por ACM Neto após a primeira etapa da disputa, encerrou a votação com percentual inferior ao registrado por Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno de 2022.

Os dados dos resultados eleitorais, organizados pelo economista e analista político Pedro Menezes a partir de informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), mostram que Lula passou de 65,26% dos votos válidos no primeiro turno para 73,24% no segundo. Em números absolutos, o petista saiu de 944.358 para 1.154.072 votos, um acréscimo de 209.714 eleitores.

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Flávio Bolsonaro, por sua vez, passou de 27,03% para 26,76% dos votos válidos. Apesar da redução proporcional, o candidato recebeu 421.752 votos no segundo turno, contra 391.188 na primeira votação, uma diferença positiva de 30.564 votos.

Lula supera votação de 2022 no segundo turno

A comparação com a eleição presidencial anterior evidencia a mudança no desempenho de Lula ao longo das duas disputas. No primeiro turno de 2022, o petista havia alcançado 66,99% dos votos válidos em Salvador. Em 2026, o percentual caiu para 65,26%.

O resultado se inverteu no segundo turno. Lula obteve 70,73% dos votos válidos em 2022 e chegou a 73,24% em 2026, avanço de 2,51 pontos percentuais. De acordo com o levantamento, o presidente superou seu próprio percentual de quatro anos antes em todas as 19 zonas eleitorais da capital.

A evolução entre os dois turnos de 2026 também foi generalizada. O crescimento de Lula variou de 6,40 pontos percentuais, na zona que abrange Barra, Graça e Vitória, a 8,78 pontos, na região de Pirajá, Valéria e Campinas de Pirajá.

Foto: Divulgação / Pedro Menezes

Flávio supera Jair no primeiro turno, mas fica atrás no segundo

O desempenho de Flávio Bolsonaro apresentou um movimento diferente. Na primeira etapa da eleição, o candidato registrou 27,03% dos votos válidos em Salvador, acima dos 24,07% obtidos por Jair Bolsonaro em 2022. A diferença foi de 2,97 pontos percentuais, e Flávio superou o resultado do pai nas 19 zonas eleitorais, conforme os dados apresentados.

No segundo turno, entretanto, o cenário foi desfavorável na comparação histórica. Flávio terminou com 26,76% dos votos válidos, enquanto Jair havia alcançado 29,27% em 2022. A diferença negativa de 2,51 pontos percentuais se repetiu em todas as zonas eleitorais da capital.

A redução da participação percentual de Flávio entre o primeiro e o segundo turno de 2026 ocorreu mesmo com o aumento do número absoluto de votos. A diferença entre os resultados foi de 0,27 ponto percentual para baixo, embora o candidato tenha recebido mais de 30 mil votos adicionais.

Foto: Divulgação / Pedro Menezes

Diferenças regionais marcam votação na capital

Os resultados por zona eleitoral revelam contrastes importantes entre as regiões de Salvador. No segundo turno, Lula alcançou seus maiores percentuais na área de Pau Miúdo, IAPI e Fazenda Grande do Retiro, onde chegou a 78,25% dos votos válidos. Na zona de São Marcos, Tancredo Neves e Sussuarana, o petista registrou 77,19%.

Na outra ponta, o menor percentual de Lula entre as zonas apresentadas foi registrado na região de Pituba, Itaigara e Caminho das Árvores, com 61,61%. Mesmo nesse território, o presidente superou o resultado obtido no segundo turno de 2022.

Flávio Bolsonaro apresentou seu melhor desempenho justamente na zona de Pituba, Itaigara e Caminho das Árvores, onde obteve 38,39% dos votos válidos no segundo turno. O resultado ficou acima dos percentuais registrados em áreas como Pau Miúdo, IAPI e Fazenda Grande do Retiro, onde o candidato alcançou 21,75%.

A diferença territorial também aparece na evolução da votação entre os turnos de 2026. Enquanto Flávio perdeu participação percentual em áreas como Plataforma, Itacaranha e Periperi, onde a queda foi de 0,93 ponto percentual, houve crescimento na região de Pituba, Itaigara e Caminho das Árvores, com avanço de 1,12 ponto.

Apoio de ACM Neto não altera resultado geral

ACM Neto anunciou apoio formal a Flávio Bolsonaro após o encerramento do primeiro turno de 2026. No segundo turno, porém, o candidato do PL terminou abaixo do percentual alcançado por Jair Bolsonaro na eleição anterior em todas as zonas eleitorais de Salvador.

Embora Flávio tenha ampliado sua votação absoluta em relação à primeira etapa da disputa, o crescimento não se traduziu em aumento de participação nos votos válidos da capital. Lula, por outro lado, elevou seu percentual em todas as zonas entre os dois turnos e superou, em toda a cidade, o desempenho que havia alcançado no segundo turno de 2022.

Os números mostram, assim, dois movimentos distintos na eleição presidencial em Salvador: a ampliação da vantagem proporcional de Lula na etapa decisiva de 2026 e o desempenho de Flávio Bolsonaro abaixo do resultado histórico de Jair Bolsonaro no segundo turno anterior.