Marçal diz que Carlos é “raivoso” e o culpa por derrota de Bolsonaro

Marçal listou o que avalia como erros do ex-presidente enquanto esteve no governo e na campanha eleitoral de 2022 em entrevista - Foto: Reprodução | Instagram

Candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal fez duras críticas ao vereador carioca e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, alegando que o parlamentar é um homem “raivoso” e o principal culpado pela derrota do pai nas eleições de 2022.

Leia também:

>> Bolsonaristas articulam apoio a Marçal em São Paulo

>> Pablo Marçal declara patrimônio milionário ao TSE; veja quanto

Em entrevista ao canal “Brasil Paralelo”, Marçal listou o que avalia como erros do ex-presidente enquanto esteve no governo e na campanha eleitoral de 2022.



Segundo ele, Bolsonaro falhou em não ter se vacinado contra Covid-19, ter “perdido” o debate da TV Globo, ter permitido que Carlos bolsonaro tomasse as rédeas de sua campanha, além de não ter dado espaço a políticos.

“(Bolsonaro) Perdeu debate (da Globo), tráfego pago, não dá espaço político… Carlos Bolsonaro foi um cara importante para ganhar a eleição, a primeira, e determinante para perder a segunda. Cara rancoroso, raivoso, não fala com ninguém. Então, tipo assim, é uma besteira que foi criada. Estou te contando essas coisas e não tenho nada contra ele. Absolutamente nada. Isso são fatos. Se ele quiser falar comigo, eu falo de boa”, afirmou Marçal na entrevista.

Marçal revelou ainda que orientou Bolsonaro a gravar um vídeo na campanha “pedindo perdão por algumas falas”, mas seu filho Carlos não teria permitido.

“Acabou que o Carlos Bolsonaro não gostou, falou que o pai dele não pediria perdão para ninguém, que não era para fazer aquele tipo de coisa. E é muito ruim, porque o Carlos atrapalhou muitos relacionamentos e muita gente de se aproximar do Bolsonaro. Ele me atacou, eu fiquei calado. [Com o] Flávio (Bolsonaro), eu tenho relacionamento muito bom, é o que eu mais tenho abertura para conversar e com o próprio presidente”, contou.