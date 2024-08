Marçal faz chá revelação para anunciar candidata à vice; veja vídeo

O palco da convenção da sigla onde aconteceu o evento foi preenchido por confetes - Foto: Reprodução

O empresário Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo, fez um ‘chá revelação’, no último domingo, 6, para anunciar o gênero da candidata à vice-prefeita que vai compor a sua chapa, pelo PRTB.

O palco da convenção da sigla onde aconteceu o evento foi preenchido por confetes cor-de-rosa, para anunciar a policial militar Antonia de Jesus para a vaga. "Eu sei que é brega, mas nós vamos fazer", disse o empresário antes do lançamento.

Confira o vídeo

Pablo Marçal lança candidatura em SP com chá revelação de vice

📺Reprodução: Juliana Arreguy/Pablo Marçal pic.twitter.com/FPc0KoTRJg — O Matogrossense (@o_matogrossense) August 4, 2024

Segundo anunciou o empresário, Antonia de Jesus é negra e nordestina e é “alguém que vai contribuir para a cidade”. "A vice-prefeita de São Paulo é policial, mulher e 'braba'. Ela é casada, católica, não nasceu na cidade de São Paulo, é nordestina. Veio para cá em 1996 e é alguém que tem contribuindo com essa cidade. Fizemos uma oração de aliança para o povo", disse ele.



O lançamento da candidatura do ex-coach também contou com ataques ao atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e ao candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Marçal chamou o emedebista de “fraco” e “incompetente”, enquanto o deputado foi tachado como “apoiador de rachadinha”, em alusão ao processo relatado por Boulos que inocentou André Janones (Avante-MG) no Conselho de Ética da Câmara.

O empresário é apoiado pelo atual presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, cuja liderança é contestada por ao menos dois outros grupos. Uma ala de dirigentes que se opõe a Avalanche entrou com uma ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que poderia barrar a candidatura de Marçal na sexta, 2, mas que foi rejeitada pela ministra Cármen Lúcia no dia seguinte.