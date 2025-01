Marcelo Belitardo toma posse para novo mandato em Teixeira de Freitas

Belitardo tomou posse para segundo mandato - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Reeleito para ocupar o cargo de prefeito de Teixeira de Freitas pelos próximos quatro anos, Marcelo Belitardo (União Brasil) tomou posse do novo mandato, nesta quarta-feira, 1, em sessão solene no Espaço D.

Marcelo, que foi reconduzido ao cargo com 64,27% dos votos, o que representa 51.156 eleitores, falou sobre o crescimento da cidade e os desafios para o próximo mandato à frente do município. Mateus Guerra (União Brasil), seu vice, e os 19 vereadores eleitos no pleito de outubro do ano passado, também foram empossados.

"A cidade cresceu e continua crescendo, mas ainda temos muito a fazer. O trabalho é árduo, e com a experiência adquirida em meu primeiro mandato, buscaremos soluções ainda mais eficazes para os desafios que estão por vir”, disse o prefeito reeleito no discurso de posse.

Natural de Salvador, Marcelo Belitardo tem 47 anos, é médico, e caminha para o segundo mandato. Ele foi eleito pela coligação 'Teixeira no caminho certo', formada por União Brasil (seu partido), PDT, PRD, DC e Solidariedade.