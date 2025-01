Calmon toma posse para segundo mandato em São Francisco do Conde

Posse de Calmon (PP) em Candeias - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O prefeito reeleito de São Francisco do Conde, Antônio Calmon (PP), tomou posse para o cargo na última quarta-feira, 1º, na Câmara de Vereadores local, ao lado do vice-prefeito Marivaldo do Amaral (PSB).

A cerimônia realizada às 9h, foi marcada pela emoção do gestor reconduzido ao seu segundo mandato à frente da cidade. Em discurso, Calmon afirmou disse que “trabalhará incansavelmente” pelo município da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

“Reafirmo meu compromisso com cada um de vocês: trabalharei incansavelmente pelo progresso da nossa cidade e pelo bem-estar de todo o povo franciscano. Com fé em Deus e muita determinação, vamos juntos construir um futuro ainda mais promissor!”, disse.

Leia também

>> Eriton toma posse em Candeias e fala em caminhar ao lado da população

>> Prefeito chega em carro de boi para tomar posse; assista

>>Devaldo Soares prega trabalho conjunto ao tomar posse em Simões Filho

Nas redes sociais, o progressista definiu o ato político como “emoção e esperança para dias melhores”.

“1º de janeiro de 2025, vivo um momento especial: oficialmente empossado, ao lado do vice Marivaldo do Amaral e dos 13 vereadores eleitos, para o pleito 2025-2028. A cerimônia, realizada na Câmara Municipal, marcada pela emoção, pela união e pela esperança de dias ainda melhores para São Francisco do Conde”, escreveu.

A solenidade contou com a presença do líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosemberg Pinto (PT).