Prefeito chega em carro de boi para tomar posse; assista

Prefeito apareceu em carro de boi durante posse - Foto: Reprodução | Instagram

O prefeito do município de Ribeirãozinho (MT), Danilo Coelho (PSB), surpreendeu ao chegar na solenidade de posse, nesta quarta-feira, 1, em um carro de boi. Ele está no seu primeiro mandato no executivo municipal.

A cerimônia foi realizada no Centro Pastoral Paroquial Nossa Senhora da Abadia, e oficializou a posse do seu vice e dos nove vereadores do município. Danilo é médico veterinário e filho de agricultores.

"Chegando para nossa posse e escrevendo mais um capítulo da nossa história sem esquecer de onde vim", escreveu o prefeito em um post nas redes sociais.

Veja o vídeo: