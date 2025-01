“Transformando a cidade com obras”, defende Bruno Reis

Prefeito destacou que uma de suas prioridades nos próximos quatro anos será promover avanços nos setores de transporte público e educação - Foto: Eduardo Dias /Ag. A TARDE

O agora oficialmente empossado prefeito de Salvador por mais quatro anos, Bruno Reis (União Brasil), fez, nesta quarta-feira, 1º, uma avaliação positiva de sua primeira gestão. Ele garantiu que a meta para o próximo mandato é seguir no avanço em diversas áreas, com obras que gerem retorno econômico e social para a cidade.

“Nós vamos ter a capacidade, com fé em Deus, de realizar as obras que estão projetadas, algumas já iniciadas, outras com projetos sendo concluídos para serem licitadas e outras com projetos a iniciar. Vamos poder trabalhar com quatro anos sem as adversidades da pandemia, com mais paz e tranquilidade. Então, vamos seguir transformando a cidade com obras estruturantes importantes, obras que vão impactar na economia da cidade para gerar mais emprego e renda”, afirmou durante a cerimônia de posse dele, da vice-prefeita Ana Paula Matos (PP) e dos 43 vereadores.

O prefeito destacou que uma de suas prioridades nos próximos quatro anos será promover avanços nos setores de transporte público e educação. Vale ressaltar que a mobilidade urbana foi um dos principais temas da última corrida eleitoral.

“As prefeituras não têm condições sozinhas de pagar essa conta. Então estamos e vamos trabalhar para resolver o transporte público. E outro grande desafio, que é uma meta pessoal nossa, é avançar na qualidade da educação. Nós avançamos. Era a última colocada no Ideb do Brasil, hoje estamos ali na 14ª posição, mas a cidade se acostumou: era a última em todas as áreas e veio para as primeiras posições. Então nós também queremos levar a educação de Salvador para as primeiras posições de todo o Brasil”, garantiu o prefeito.

Bruno Reis foi reeleito para seu segundo mandato com 78,68% dos votos válidos. Kleber Rosa (PSOL) ficou em segundo lugar, com 10,42%, enquanto Geraldo Júnior terminou em terceiro, com 10,33% dos votos válidos.