Marcos Medrado é diplomado prefeito de Valença

Marcos Medrado foi diplomado nesta sexta-feira, 13 - Foto: Divulgação

O prefeito eleito de Valença, Marcos Medrado (PV), foi diplomado, na manhã desta sexta-feira, 13, em solenidade conduzida pelo juiz da 31º Zona Eleitoral, Dr. Leonardo Rullian Custódio, no salão do júri do Fórum Gonçalo Porto.

Além de Medrado e de sua vice, Lorena Mercês (Republicanos), foram também diplomado os 15 vereadores eleitos no pleito de outubro deste ano. Todos tomarão posse no primeiro dia de 2025. O futuro prefeito estava acompanhado de sua esposa, Cristiane Medrado, e do filho, Diogo Medrado.

Ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de Salvador entre 1997 e 2004, Marcos Medrado prometeu não decepcionar o voto de confiança dado pelos eleitores. Vencedor do pleito com 30,17% (14.891 votos), o prefeito eleito de Valença ainda reforçou a parceria com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).