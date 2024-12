PT baiano faz balanço de 2024 e projeta crescimento em 26

PT promoveu o último encontro do ano - Foto: Divulgação

O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) realizou, nesta sexta-feira, 13, sua última reunião, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O encontro homenageou o ex-deputado Luiz Alberto, que morreu em dezembro de 2023, e fez um balanço das eleições municipais de outubro.

Leia mais

>> Muniz confirma reajuste salarial de vereadores, secretários e prefeito

>> Lula aparece pela primeira vez após cirurgias; veja

>> Jornalista abre mão de casamento por causa de Bolsonaro; entenda

O PT conquistou 50 prefeituras no estado, o que representa um aumento com relação ao pleito de 2020. O partido aproveitou a reunião para projetar um crescimento nas eleições de 2026, quando o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Em relação a 2020, o PT obteve mais de 15% de votos, aumentou o número de prefeitos de 32 para 5O, o que não podemos deixar de registrar a tão importante e histórica vitória de Caetano em Camaçari. Nesta eleições, nos tornamos o maior PT do Brasil. E é com esse sentimento de vitória, da nossa luta coletiva e incansável e do nosso esforço histórico em transformar para melhor a vida do povo que vamos reeleger e ampliar a votação de Lula e Jerônimo, aumentar a nossas bancadas no Senado, na Câmara e na Assembleia, porque a vitória do PT, que tem em seu DNA o compromisso com a igualdade e justiça social, é a vitória do povo baiano e brasileiro", afirmou o presidente estadual da sigla, Éden Valadares.

Secretária de Mulheres do PT Bahia, Liliane Oliveira, aproveitou para fazer um balanço do desempenho feminino do partido no processo eleitoral deste ano.

"Em 2020, nós elegemos oito prefeitas, 63 vereadoras contando o conjunto das cidades. Em 2024, foram 80 vereadoras, nove prefeitas e 16 vice-prefeitas. As vereadoras do PT estão distribuídas em 78 cidades, então a gente tem um crescimento da presença das mulheres do PT no conjunto dos vereadores e vereadoras eleitos e também garante com essa presença, a renovação política, renovação de novas lideranças", pontuou.