Mauro Cid presta novo depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira

Cid foi um dos principais auxiliares de Bolsonaro - Foto: Divulgação | Agência Brasil

O tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestará novo depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira, 19. Ele foi convocado após a PF recuperar dados apagados de seus computadores.

A investigação faz parte das apurações sobre a tentativa de golpe realizada por apoiadores radicais do governo anterior em 8 de janeiro de 2023. Cid, que foi um dos principais auxiliares de Bolsonaro, firmou um acordo de delação premiada com as autoridades, comprometendo-se a revelar o que sabe sobre os eventos investigados em troca de possível redução de pena.

Leia mais

>> Plano para matar Lula e Moraes foi discutido na casa de Braga Netto

>> Bolsonaro redigiu, ajustou e enxugou a minuta do golpe, diz PF

A recuperação dos dados foi realizada com o uso de um equipamento israelense especializado, disponibilizado pela própria PF.

Operação

A operação Contragolpe foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 19, e resultou na prisão de militares envolvidos em um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A investigação surgiu após a Polícia Federal ter conseguido acessar arquivos apagados de computadores e celulares de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, não há informações sobre qualquer ligação do ex-chefe de estado com o plano.