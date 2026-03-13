Mês da Mulher em Luís Eduardo Magalhães tem ações de saúde

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A secretária de Cidadania, Cinthya Marabá - Foto: Divulgação

A programação do Mês da Mulher em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, começou com uma série de ações voltadas à saúde, bem-estar e assistência social. As iniciativas foram promovidas pela Secretaria de Cidadania da cidade, em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Infraestrutura.

Durante os primeiros dias de março, os eventos reuniram atendimentos médicos, serviços de beleza e distribuição de kits para gestantes, ampliando o acesso das mulheres a cuidados essenciais.

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A secretária de Cidadania, Cinthya Marabá, participou das atividades realizadas em diferentes pontos da cidade.

Um dos espaços montados especialmente para o público feminino ofereceu serviços gratuitos de beleza, como corte de cabelo, escova, coloração e maquiagem. Ao todo, cerca de 180 atendimentos foram realizados.

Na área dedicada à saúde da mulher, médicos especialistas promoveram aproximadamente 1.500 atendimentos, incluindo consultas e exames voltados à prevenção e ao cuidado feminino.

Apoio às gestantes

Outro destaque da programação foi a entrega de kits para famílias atendidas pelo Programa Nascer Feliz.

Cerca de 100 gestantes receberam itens essenciais para os primeiros meses de vida dos bebês, como banheira, bolsas, mamadeiras, toalhas, fraldas de tecido e descartáveis, além de produtos de higiene.

A iniciativa busca oferecer suporte às futuras mães e contribuir para melhores condições de cuidado com os recém-nascidos.

Programa habitacional beneficia famílias

Ainda dentro das ações do mês, a secretária também participou da entrega de mais uma residência reformada pelo Programa Meu Lar. O projeto tem como objetivo melhorar as condições de moradia de famílias do município, com prioridade para lares liderados por mulheres.

“O Meu Lar é um programa que eu sou apaixonada. A gente não entrega apenas uma casa nova e pintada. A gente entrega dignidade e qualidade de vida para as famílias”, disse a secretaria em suas redes sociais.

As atividades realizadas nas primeiras semanas do mês reforçam a agenda voltada à valorização e ao cuidado com as mulheres em Luís Eduardo Magalhães. A programação segue com novas ações sociais e de saúde ao longo do mês, ampliando o acesso da população a serviços essenciais.