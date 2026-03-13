POLÍTICA
Mês da Mulher em Luís Eduardo Magalhães tem ações de saúde
Secretária Cinthya Marabá marca espaço e inicia março com grandes entregas
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
A programação do Mês da Mulher em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, começou com uma série de ações voltadas à saúde, bem-estar e assistência social. As iniciativas foram promovidas pela Secretaria de Cidadania da cidade, em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Infraestrutura.
Durante os primeiros dias de março, os eventos reuniram atendimentos médicos, serviços de beleza e distribuição de kits para gestantes, ampliando o acesso das mulheres a cuidados essenciais.
A secretária de Cidadania, Cinthya Marabá, participou das atividades realizadas em diferentes pontos da cidade.
Um dos espaços montados especialmente para o público feminino ofereceu serviços gratuitos de beleza, como corte de cabelo, escova, coloração e maquiagem. Ao todo, cerca de 180 atendimentos foram realizados.
Na área dedicada à saúde da mulher, médicos especialistas promoveram aproximadamente 1.500 atendimentos, incluindo consultas e exames voltados à prevenção e ao cuidado feminino.
Apoio às gestantes
Outro destaque da programação foi a entrega de kits para famílias atendidas pelo Programa Nascer Feliz.
Leia Também:
Cerca de 100 gestantes receberam itens essenciais para os primeiros meses de vida dos bebês, como banheira, bolsas, mamadeiras, toalhas, fraldas de tecido e descartáveis, além de produtos de higiene.
A iniciativa busca oferecer suporte às futuras mães e contribuir para melhores condições de cuidado com os recém-nascidos.
Programa habitacional beneficia famílias
Ainda dentro das ações do mês, a secretária também participou da entrega de mais uma residência reformada pelo Programa Meu Lar. O projeto tem como objetivo melhorar as condições de moradia de famílias do município, com prioridade para lares liderados por mulheres.
“O Meu Lar é um programa que eu sou apaixonada. A gente não entrega apenas uma casa nova e pintada. A gente entrega dignidade e qualidade de vida para as famílias”, disse a secretaria em suas redes sociais.
As atividades realizadas nas primeiras semanas do mês reforçam a agenda voltada à valorização e ao cuidado com as mulheres em Luís Eduardo Magalhães. A programação segue com novas ações sociais e de saúde ao longo do mês, ampliando o acesso da população a serviços essenciais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes