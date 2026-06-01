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NOVA TENTATIVA

Jorge Messias ao STF: Planalto aposta em fragilidade de Alcolumbre

Lula confirmou que reenviará indicação de ministro da AGU ao STF

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Lula e Davi Alcolumbre
Lula e Davi Alcolumbre - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O governo Lula passou a enxergar com mais entusiasmo as chances de o ministro da AGU, Jorge Messias, ter a sua aprovação ao Supremo Tribunal Federal (STF), após a primeira negativa.

De acordo com ministros e assessores, o avanço do Caso Master e suas repercussões atingiriam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), deixando ele fragilizado.

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Já para senadores da base do governo, a aposta é de que Alcolumbre “não demonstrará indisposição” contra Messias na segunda tentativa de indicação, porque o cenário político seria diferente.

Investigação

O cenário, de acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, abriria espaço para uma negociação mais favorável ao governo.

Auxiliares do presidente lembraram que investigadores da Polícia Federal (PF) estão apurando possíveis irregularidades em aportes da Amapá Previdência, gerida por aliados de Alcolumbre, no banco comandado por Daniel Vorcaro.

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Indicação

A nova indicação de Messias foi anunciada na última sexta-feira, 29, pelo próprio presidente Lula (PT), durante agenda em Sergipe.

Agora, a expectativa é a de que o mandatário reenvie a indicação de Messias ao Senado assim que conversar com Alcolumbre.

A leitura no entorno presidencial é de que esse movimento não deve demorar.

Atuação de Alcolumbre contribuiu com derrota

Em maio, Alcolumbre atuou pessoalmente pela rejeição histórica de Messias no Senado. Na véspera da votação, o presidente da Casa procurou diversos senadores para pedir que votassem contra a indicação de Lula ao Supremo.

Integrantes do governo avaliam que Alcolumbre atuou contra Messias para fazer gesto à oposição e para evitar o fortalecimento do ministro André Mendonça, relator do Caso Master no STF. Mendonça é aliado de Messias.

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Tags

Davi Alcolumbre Jorge Messias Lula Senado STF

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