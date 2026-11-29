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Michelle Bolsonaro usou suas redes sociais para expor uma carta de amor escrita por seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seu perfil do Instagram, a senadora eleita (PL), compartilhou uma foto da declaração.

Na carta, o ex-militar alega que ama a esposa e se intitula como o personagem de desenhos Jonny Bravo. “Te amo. Jonny Bravo”, escreveu ele, seguido de um desenho de coração com flecha no meio.

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Declaração escrita por Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma suboclusão intestinal e uma broncopneumonia. De acordo com a própria Michelle, ele acordou cantando “Parabéns pra mim por ter você como esposa!”, em celebração aos 19 anos de casamento deles.

Em uma declaração, a ex-primeira dama alegou que estava feliz em permanecer ao lado do marido ao longo destes anos e completando bodas de água-marinha, que simbolizam os 19 anos de casamento.

Bolsonaro segue internado

Cumprindo prisão domiciliar humanitária desde março de 2026, após ser condenado por tentativa de golpe de estado, Jair Bolsonaro permanece internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, após ser hospitalizado em 20 de novembro de 2026.

Ele deu entrada no centro médico após apresentar fortes dores abdominais e foi diagnosticado com suboclusão intestinal e broncopneumonia. Segundo o boletim médico mais recente, divulgado pelo Hospital DF Star neste sábado, 28, o ex-presidente apresenta melhora clínica e avançou para uma dieta cremosa por via oral.

Bolsonaro segue sem previsão de alta e está realizando tratamento com antibióticos, fisioterapia e medidas de suporte.