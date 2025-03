Ministério de Desenvolvimento Agrário pode ter mulher na gestão

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo de Lula (PT) cogita indicar uma mulher para o Ministério de Desenvolvimento Agrário. A ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Coelho, foi o nome colocado à mesa como uma possibilidade de chefiar a pasta.

Maria Fernanda, que é jornalista e especialista em finanças empresariais e em gestão pública, foi secretária-executiva da pasta no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT). Além disso, esteve em cargos na Secretaria-Geral da Presidência, no Programa do Consórcio Nordeste e, na Caixa, conduziu o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Conforme apurações da CNN, ela substituiria o ministro Paulo Teixeira (PT-SP) para ampliar a participação feminina nos ministérios.

O nome de Maria Fernanda também foi pensado para a secretaria-executiva da Secretaria de Relações Institucionais, junto com Gleisi Hoffmann (PT).

Apesar da pressão dos movimentos sociais, funcionários do ministério avaliam que não veem razões para a saída de Paulo Teixeira.