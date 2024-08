Ministra promete 'bronca' em Lula por piadas machistas: "Não dá"

Ministra promete conversar com presidente sobre declarações - Foto: Reprodução | TV Globo

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, afirmou, nesta sexta-feira, 2, que vai conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre as falas e piadas de cunho machista proferidas recentemente por ele.

Leia mais

>> Mulher sem profissão pode ser agredida por companheiro, diz Lula

>> Saiba quem é Filipe Martins, alvo de pedido de soltura da PGR

A declaração ocorreu durante uma conversa com jornalistas, em um café da manhã. A ministra pontuou que comentários com esse teor não podem ser reproduzidos e aceitos, ainda que sejam feitos pelo presidente, que horas depois falou sobre a importância da mulher ter independência financeira para não se tornar vítima de violência doméstica.

"A pessoa decide fazer uma piadinha porque acha que com essa piadinha melhora as coisas, né? Diminui o impacto da notícia do que você está dando. Aí o que eu tenho dito é, que piadinha nem o presidente da República. Não dá para aceitar piadinha de nada nem de ninguém", disse Cida.

A ministra completou reafirmando que o presidente será alertado sobre as falas polêmicas. Em julho deste ano, o petista foi criticado após fazer um comentário sobre violência doméstica. Lula foi acusado de relativizar o tema.

"Eu vou falar para ele, quando eu encontrar com ele – acho que Janja já falou, e muitas mulheres também devem ter falado – mas nós precisamos fazer uma mudança de comportamento e de cultura, das formas com que nós trabalhamos e pensamos", finalizou.