Ministro diz que horário de verão só volta se for imprescindível

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 8, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o horário de verão só deve acontecer no Brasil se for algo "imprescindível". Ainda de acordo com Silveira, o governo deve tomar uma decisão até a próxima semana.

"Isso que estou fazendo é serenidade, equilíbrio, diálogo, para que a gente só faça na imprescindibilidade, se não for imprescindível, vamos esperar o período chuvoso", desatacou Silveira. O ministro disse que, se ocorrerem chuvas suficientes para recompor o sistema elétrico, não vai haver necessidade de decretar o horário de verão esse ano.

"Estou levando ao limite as discussões para ver se [o horário de verão] precisa mesmo ser esse ano ou se nós podemos esperar o período chuvoso e ver os volumes de chuvas que vamos ter, se forem altos [...], se formos abençoados com chuvas aí a gente até evita a necessidade da decretação do horário de verão", argumentou.