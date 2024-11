Ministro nega fim da multa rescisória e redução do FGTS

Ministro Luiz Marinho desmente boato - Foto: Marcelo Carmargo | Agência Brasil

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), negou nas redes sociais, nesta terça-feira, 22, qualquer discussão dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o fim da multa rescisória dos trabalhadores e a redução do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Marihno disse que as medidas não foram cogitadas pelo Ministério do Trabalho, e chamou as especulações recentes acerca do tema de 'fake news'. O boato ganhou força junto com a informação de que os ministérios da Fazenda e Planejamento estariam estudando a redução de alguns direitos e benefícios, como o seguro-desemprego.

"FAKE NEWS: O Ministério do Trabalho e Emprego NÃO cogita ou realiza QUALQUER debate sobre o fim da multa rescisória, paga ao trabalhador e à trabalhadora após a demissão, ou sobre a redução do FGTS", escreveu.