MUDANÇAS
Miriam Belchior assume Casa Civil no lugar de Rui Costa
Saída de ex-governador da Bahia marca reconfiguração no núcleo duro do governo
Por Rodrigo Tardio
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Em uma movimentação estratégica no coração do Governo Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou, nesta quinta-feira, 2, a troca no comando da Casa Civil da Presidência da República.
Miriam Belchior assume a pasta, substituindo Rui Costa, que deixa o cargo após pouco mais de três anos de gestão.
A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, fundamentada nas atribuições conferidas ao Presidente pelo Artigo 84 da Constituição Federal.
Transição
A saída de Rui Costa, ex-governador da Bahia e figura central na articulação de obras de infraestrutura e do Novo PAC, marca uma reconfiguração importante no núcleo duro do governo.
Embora o decreto não especifique os motivos da exoneração, a mudança ocorre em um momento em que o Executivo busca dar um novo fôlego à gestão administrativa e ao monitoramento de metas governamentais.
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Miriam Belchior, que já ocupava cargo de destaque na equipe de transição e na estrutura governamental, retorna ao comando de um ministério que conhece bem. Ela possui um perfil técnico e político consolidado:
- Foi Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão e ex-presidente da Caixa Econômica Federal.
- É reconhecida pela rigidez no controle de prazos e pela habilidade técnica na execução de políticas públicas.
Implicações políticas
A nomeação de Belchior é vista por analistas como um sinal de que o governo pretende priorizar a eficiência da máquina pública e o cumprimento das agendas prioritárias para o restante do mandato.
Ao deixar o cargo que ocupava anteriormente para assumir a Casa Civil, Miriam passa a ser a principal articuladora interna do governo, responsável pela coordenação entre todos os ministérios.
O decreto, assinado por Lula nesta data simbólica — em que se celebram os 205 anos da Independência e 138 anos da República —, encerra o ciclo de Rui Costa na pasta, cujo destino político ainda não foi oficialmente anunciado.
Além de Belchior, o presidente nomeou Antônio Vladimir Moura Lima, para exercer o cargo de Ministro de Estado das Cidades, no lugar de Jader Fontenelle Barbalho Filho.
Bruno Leitão Praxedes foi nomeado para exercer o cargo de Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes, no lugar de Irajá Rezende de Lacerda, a partir de 1° de abril de 2026.
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