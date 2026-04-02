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MUDANÇAS

Miriam Belchior assume Casa Civil no lugar de Rui Costa

Saída de ex-governador da Bahia marca reconfiguração no núcleo duro do governo

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

02/04/2026 - 21:38 h

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Miriam Belchior assume pasta, substituindo Rui Costa, que deixa cargo após pouco mais de três anos de gestão
Miriam Belchior assume pasta, substituindo Rui Costa, que deixa cargo após pouco mais de três anos de gestão -

Em uma movimentação estratégica no coração do Governo Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou, nesta quinta-feira, 2, a troca no comando da Casa Civil da Presidência da República.

Miriam Belchior assume a pasta, substituindo Rui Costa, que deixa o cargo após pouco mais de três anos de gestão.

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A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, fundamentada nas atribuições conferidas ao Presidente pelo Artigo 84 da Constituição Federal.

Transição

A saída de Rui Costa, ex-governador da Bahia e figura central na articulação de obras de infraestrutura e do Novo PAC, marca uma reconfiguração importante no núcleo duro do governo.

Embora o decreto não especifique os motivos da exoneração, a mudança ocorre em um momento em que o Executivo busca dar um novo fôlego à gestão administrativa e ao monitoramento de metas governamentais.

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Miriam Belchior, que já ocupava cargo de destaque na equipe de transição e na estrutura governamental, retorna ao comando de um ministério que conhece bem. Ela possui um perfil técnico e político consolidado:

  • Foi Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão e ex-presidente da Caixa Econômica Federal.
  • É reconhecida pela rigidez no controle de prazos e pela habilidade técnica na execução de políticas públicas.

Implicações políticas

A nomeação de Belchior é vista por analistas como um sinal de que o governo pretende priorizar a eficiência da máquina pública e o cumprimento das agendas prioritárias para o restante do mandato.

Ao deixar o cargo que ocupava anteriormente para assumir a Casa Civil, Miriam passa a ser a principal articuladora interna do governo, responsável pela coordenação entre todos os ministérios.

O decreto, assinado por Lula nesta data simbólica — em que se celebram os 205 anos da Independência e 138 anos da República —, encerra o ciclo de Rui Costa na pasta, cujo destino político ainda não foi oficialmente anunciado.

Além de Belchior, o presidente nomeou Antônio Vladimir Moura Lima, para exercer o cargo de Ministro de Estado das Cidades, no lugar de Jader Fontenelle Barbalho Filho.

Bruno Leitão Praxedes foi nomeado para exercer o cargo de Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes, no lugar de Irajá Rezende de Lacerda, a partir de 1° de abril de 2026.

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Tags:

casa civil governo federal Luiz Inácio Lula da Silva Miriam Belchior Rui Costa

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