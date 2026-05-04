Mobilidade e infraestrutura: Salvador garante R$ 500 milhões para obras

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A Prefeitura de Salvador formalizou a contratação de um empréstimo de R$ 500 milhões, com garantia da União, conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

O recurso, obtido junto a um sindicato de bancos liderado pelo Santander, com participação do Itaú e Bradesco, será destinado a um amplo programa de requalificação urbana e infraestrutura na cidade.

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A contratação do crédito já havia sido autorizada pela Câmara Municipal de Salvador em setembro do ano passado, quando vereadores da base aprovaram o pedido do Executivo para buscar o financiamento, apesar das críticas da oposição.

Onde o dinheiro será aplicado?

O montante não ficará restrito a uma única área, mas cobrirá diversas frentes de intervenções:

Mobilidade e infraestrutura urbana : projetos voltados à melhoria do fluxo de veículos e pedestres

: projetos voltados à melhoria do fluxo de veículos e pedestres Saneamento básico : investimentos em redes de esgoto e drenagem

: investimentos em redes de esgoto e drenagem Habitação : construção ou reforma de unidades habitacionais

: construção ou reforma de unidades habitacionais Sistema viário : pavimentação e recuperação de vias em diversos bairros

: pavimentação e recuperação de vias em diversos bairros Equipamentos sociais : criação e reforma de espaços voltados ao lazer, esporte e cultura

Na prática, a formalização permite que o dinheiro comece a ser liberado conforme o andamento dos projetos e o cumprimento das exigências contratuais.

No entanto, a prefeitura ainda não detalhou quais obras específicas serão contempladas com os recursos.

Impacto nas desapropriações

O financiamento também prevê recursos para desapropriações no município, etapa considerada estratégica para a execução de obras.

Isso porque grandes intervenções de mobilidade, como a abertura de avenidas e a implantação de corredores de transporte, costumam enfrentar entraves justamente pela falta de verba para indenizar proprietários de áreas afetadas.

O portal A TARDE procurou a gestão municipal para esclarecer como o valor do empréstimo será distribuído e quais intervenções devem ser priorizadas, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.