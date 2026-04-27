Mais modernos e menos poluentes: novos ônibus vão chegar em Salvador até junho

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Salvador pode ganhar 226 novos ônibus - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Os soteropolitanos devem ser contemplados até o fim do primeiro semestre deste ano com os novos ônibus do transporte público. Isso porque a prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), deu mais um passo decisivo para aquisição.

A gestão de Bruno Reis (União Brasil) abriu licitação, na modalidade pregão eletrônico, para o registro de preços que permitirá a aquisição gradual de veículos mais modernos e menos poluentes, com padrão Euro VI.

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A abertura das propostas para a compra de novos ônibus do transporte público de Salvador está marcada para o dia 15 de maio, às 10h, em mais um passo após a contratação de financiamento milionário para renovação da frota.

Quanto custará a nova frota?

O portal A TARDE já havia antecipado que o município firmou um contrato de R$ 264 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com garantia da União, para viabilizar a compra de 226 ônibus desse modelo.

Como se trata de um registro de preços, a compra não precisa ser feita de uma só vez e poderá ocorrer conforme a demanda da prefeitura.

O edital já está disponível nos portais oficiais de compras públicas.

Renovação da frota

A renovação da frota integra o plano de modernização do transporte público da cidade, com a meta de reduzir problemas recorrentes, como superlotação e atrasos.

Quais linhas esses ônibus vão operar?

Em entrevista recente ao portal A TARDE, o secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, afirmou que os novos ônibus serão distribuídos em diversas linhas, com prioridade para bairros que ainda enfrentam dificuldades de acesso ao transporte público.

Atualmente, o sistema de transporte coletivo por ônibus de Salvador transporta cerca de 1,2 milhão de passageiros por dia.