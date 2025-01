Moraes absolve quarto morador de rua réu pelo 8 de janeiro

Magistrado também determinou a soltura de Jeferson Figueiredo - Foto: Gustavo Moreno | STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), absolveu um dos réus dos atos golpistas do 8 de janeiro. Trata-se de um homem de situação de rua, que não teve o nome revelado. Além dele, o magistrado também determinou a soltura de Jeferson Figueiredo, preso desde novembro de 2023.

Ao todo, Moraes já determinou a absolvição de cinco réus por invasão e depredação dos prédios dos Três Poderes. Esta é a quarta envolvendo pessoas em situação de rua.

O STF já condenou 371 pessoas devido aos atos golpistas, que completarão dois anos na próxima quarta-feira. Desse total, 225 são os chamados executores, que cometeram os crimes considerados mais graves, e 146 foram considerados incitadores.

Jeferson Figueiredo foi preso no dia 9 de janeiro, no acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército. Ele ganhou liberdade provisória no dia 18 do mesmo mês. Em novembro de 2023, voltou a ser preso, por determinação de Moraes.