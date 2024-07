Moraes ordena derrubada do perfil de Anderson Torres no Facebook

Ex-ministro também teve pedidos negados por Moraes - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta sexta-feira, 12, a derrubada da conta do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, preso em janeiro de 2023.

A decisão de Moraes ocorreu após um pedido da defesa de Torres, que teve o perfil hackeado na rede social em abril deste ano. Na época da invasão, o ex-ministro já estava proibido de usar a conta.

Moraes ainda rejeitou o pedido de revogação das medidas cautelares impostas a Torres, que continuará usando tornozeleira eletrônica e sem o passaporte. Ele ficou preso por quatro meses, após voltar de uma viagem que havia feito aos Estados Unidos. Ele era o secretário do DF e estava ausente na tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023.



“Determino a expedição de ofício à Meta Inc. para imediato cancelamento da conta de titularidade do investigado”, escreveu o ministro do STF na decisão.